Mükemmel bir gece

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Elegant Cafe de düzenlenen iftara Sakarya’nın İl merkezi ve İlçelerinde gazetecilik yapanlar bu iftara beklenenin üzerinde ilgi gösterdi.

İftar yemeğine gazete sahipleri, İl ve İlçe muhabirleri, İnternet Sitelerinin sahip ve çalışanları, radyocular ve davet edilen misafirler katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti başkan ve yönetimi davet ettikleri meslektaşları ve misafirlerini karşılamaları, uğurlamaları, iftar öncesi masaları dolaşarak hal hatır sormaları ile dikkat çektiler ve geceye katılanların tamamından 10 üzerinden 10 Puan almayı başardılar. Gecenin en aktif ismi de Cemiyet başkanvekili Murat Uygun seçildi.

Gazeteciler Cemiyetinin verdiği iftar yemeğine katılımın yüksek olması katılanlar tarafından “birlik ve beraberliğin” göstergesi olarak kabul edildi. Bu kalabalık “biz her yerde beraberiz” dedirten cinstendi.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sezai Matur’da iftar sonrası yaptığı konuşmada, birlikten beraberlikten bahsetti ve ayrılmak bize yakışmaz, biz ne kadar beraber olursak o kadar güçlü oluruz dedi ve gecelerine katılan meslektaşları ile misafirlerine teşekkür etti.