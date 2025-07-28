Muhtarlardan insanlık dersi “Helal Olsun Size” dedirttiler

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’ın da desteği ile Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Mendeş, Seyfeler Mahalle Muhtarı Erol

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’ın da desteği ile Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Mendeş, Seyfeler Mahalle Muhtarı Erol Ayar beraberlerinde Reşadiye Mahalle gençlerinden 4, Kuzuluk Muhalle gençlerinden 10, Akyazı’dan da 3 kişi olmak üzere kalabalık bir şekilde 7 araçla içine doldurdukları gıda ürünleri ile birlikte yangından etkilenen ve büyük hasar gören Bilecik Osmaneli Kaşıkçı Mahallesine, oradan da Bursa Gürsu’ya giderek topladıkları gıda yardımlarını dağıtmaları özellikle de Bursa Gürsu’da devam eden yangına müdahale edenlerle birlikte kendilerinin de müdahale ettiğini öğrenen Akyazılılar “İşte insanlık budur ve bu çalışmayı gerektirir. Helal Olsun Onlara” dediler ve takdir ettiler.

Kuzuluk’un Şose ve Orta Mahalle Muhtarları Nail Ünlütürk ve Murat Çakmakçı, yardımların bundan sonraki günlerde de devam edeceğini söylediler.

Geçen yıl meydana gelen ve 10 İlimizin etkilendiği ve büyük can kayıpları verdikleri asrın depreminden sonra her iki mahalle muhtarı temin ettikleri kışlık yakacakları (Odun ve Kömür) Tır’lara doldurarak deprem bölgesine gidip depremzedelere dağıtmaları ile yine gündemdeydiler.

​​​​​​​