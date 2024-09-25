MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’DEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Bir dizi programlar nedeniyle Sakarya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ordu ilinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Akyazı’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Bir dizi programlar nedeniyle Sakarya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ordu ilinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Akyazı’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akarya’daki programlarının ardından geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması neticesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Babası Turgut ve Annesi Asiye Çangır’a taziyelerini iletti. Şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet eden Bakan Tekin daha sonra Ankara’ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Ziyarete Akyazı kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Ak Parti İl başkanı Yunus Tever, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can,Daire müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.