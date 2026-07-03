MHP’den Aşure ikramı

​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı ikindi namazı sonrası aşure ikramında bulundu, Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Muharrem

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı ikindi namazı sonrası aşure ikramında bulundu,

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Muharrem ayı münasebetiyle bu gün Gazi Süleyman Paşa Camiinde İkindi namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

Cami çıkışında yapılan aşure ikramına MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Belediye meclis üyeleri ,Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Mahalle Muhtarları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.