MHP AKYAZI’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ.

​​​​​​​Ergün Öztürk, Oya Azizoğlu, Serap Yılmaz ve Mustafa Aktaş’tan oluşan MHP Akyazı’lılar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile

Ergün Öztürk, Oya Azizoğlu, Serap Yılmaz ve Mustafa Aktaş’tan oluşan MHP Akyazı’lılar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile ile genelinde yaşamakta olan emekli olan bazılarının rahatsız olduğu emekli öğretmenlere gün dolayısı ile anlamlı ziyaretler gerçekleştirdiler.

Hasan Yönet, Hasan Çokal, Mehmet Birinci, Nizamettin Onat ve Ramazan Gürek öğretmenleri hediyeleri ile birlikte evlerine giderek bu özel günlerini kutlayan MHP’liler hal hatır sorarak bir süre sohbet ettiler.

Ziyaret edilen emekli öğretmenler MHP Akyazı teşkilatının kendilerine yaptıkları bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetten dolayı teşekkür ettiler.