Meydan’dan Ziraat Bankası Şube Müdürü Kopya'ya ziyaret

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Ziraat Bankasının Akyazılı Müdürü Bülent Kopyayı makamında ziyaret etti.

Konu Akyazı’nın tarımsal faaliyetleri ve destekler

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Ziraat Bankasının Akyazılı Müdürü Bülent Kopyayı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşulan konu Akyazı’nın tarımsal faaliyetleri ve ödenmekte olan tarımsal destekler oldu.

Bu ziyaretimizde değerli Müdürümüze hem hayırlı olsun, hoş geldin dedik, hem de Akyazı’nın tarımsal üretimi ile almakta olduğu tarımsal destekler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk dedi.

Ziraat Bankasının Akyazılı Müdürü Bülent Kopya da, ziyaretten duyulan memnuniyetini dile getirdi ve bu ziyarette Akyazı tarımını konuştuk ve çiftçimize neler yapabileceğimiz, nasıl yardımcı olabileceğimiz hususlarında fikir alışverişi yaptık dedi.