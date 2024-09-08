MALİ MÜŞAVİR GÜROL KUT KIZINI EVLENDİRDİ. DAMAT MALİ’Lİ

​​​​​​​Akyazı İlçesinin tanınmış simalarından mali müşavir Gürol Kut dün gece yapılan görkemli bir düğün töreni ile kızını evlendirdi.

Akyazı İlçesinin tanınmış simalarından mali müşavir Gürol Kut dün gece yapılan görkemli bir düğün töreni ile kızını evlendirdi.

Gürol ve Halime Kut çiftinin güzel kızları Elif ile Rama Mohamed Tandina çiftinin siyahi delikanlısı Mahara ile Yakıcı garden düğün salonunda yapılan görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Mali’li olan Damat Mahara’nın profesyonel futbolcu olduğu, yakında Türkiye dışında bir takıma transfer olacağı ve yaşamlarını gideceği ülkede sürdürecekleri öğrenildi. Damad’ın ailesinin katılamadığı düğünde damadı yakın dostları Mürvet ve Bedri çifti temsil etti.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşen düğünde genç çiftler ve arkadaşları geç saatlere keder eğlenme fırsatı buldular.