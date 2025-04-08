KÜTÜPHANELER HAFTASI AKYAZI’DA TÖRENLERLE KUTLANDI

​​​​​​​Kütüphaneler Haftası tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlandı. Akyazı Protokolü Konuralp İlkokulunun hazırladığı kutlama programına katıldı.

Kütüphaneler Haftası tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlandı. Akyazı Protokolü Konuralp İlkokulunun hazırladığı kutlama programına katıldı.

Şevval Sönmez ve Yiğit Enes Aktaş adlı öğrencilerin başarı ile sundukları ve Okul salonunda yapılan kutlama program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Okul Müdürü Erdal Erdinç’in haftanın önemini belirten konuşmasının ardından Okulun 4-B sınıfı öğrencisi Rümeysa Asan öğrenci gözüyle kitap ve kitap okumanın önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programın bundan sonraki bölümlerinde sıra ile 1-A sınıfı öğrencisi Ömer Akarsu “Kitap Sevgisi” adlı şiirini okudu. Daha sonra 3-A sınıfı korosu kitap ve okuma ile ilgili şarkılarını söyledi. “Kitabın Önemi” adlı şiiri 4-A sınıfı öğrencisi Senem Bora, “Kütüphaneler Haftası” şiirini de Almina Akbaş okudu.

4-B sınıfının “Kitapların Toplantısı” adlı skecini sunmasının ardından 2-C sınıfı öğrencisi Ayşe Asya “Bilgilerle dolu Kütüphane” adlı şiirini okudu. Programın son bölümünde ise ana sınıfı öğrencilerinin çok alkışlanan gösterileri yer aldı. Çok bilinen Çizgi “Masal Kahramanları”nı kıyafetleri ile canlandıran minikler izleyenlerden bol alkış almayı başardı.

Program okulda kurulan kütüphaneye en çok kitap bağışlayan Elif Bilge Çakmak, Aras Kılıç ce Mustafa Bilal Ekrem’e hediyelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin elinden aldı.