Korkutan yangın

​​​​​​​TEM otoyolunun Akyazı İlçesi sınırları içinde seyretmekte olan 8l plakalı ve C.K. yönetimindeki rulo saç yüklü Tırın balataların ısınmasından

TEM otoyolunun Akyazı İlçesi sınırları içinde seyretmekte olan 8l plakalı ve C.K. yönetimindeki rulo saç yüklü Tırın balataların ısınmasından kaynaklı olarak lastiklerinde çıkan yangın gödenleri bir hayli korkuttu.

Çıkan yangını fark eden sürücü derhal 112 çağrı merkezine durumu bildirdi ve yardım talebinde bulundu.

Yapılan ihbarı değerlendiren 112 acil sağlık ekibi, itfaiye ve Jandarma ekipleri hiç zaman geçirmeden olay mahalline giderek duruma müdahale etti ve yapılan müdahale sonunda da çıkan yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanması sevindirdi. Çıkan yangın maddi hasara yol açtı.