Başkandan Hasta ziyaret,

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yanında Ali Yıldırım olduğu halde gittiği Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi olmak amacıyla yatmakta olan partisinin yönetim kurulu üyesi Murat Yıldırım’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu şunları söyledi “ Değerli mesai arkadaşımızı hastaneye giderek ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ütün hastanede yatmakta olan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.