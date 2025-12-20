YERLİ MALI HAFTASI AKYAZI’DA İLK DEFA BÖYLE KUTLANDI

​​​​​​​Bizler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını okullarımızda yeme içme şeklinde kutlardık. Haftayı kutlamak hep böyle olurdu ve bu güne kadar da böyle kutlanıyordu.

Kabakulak AKV İlk ve Ortaokulu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını ilk defa düzenlediği farklı bir programla daha etkin bir şekilde kutladı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin programdan sonra katıldığı etkinliğe Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak, Milli Eğitim Şube Müdürleri Müslüm Öz ve Serkan Yaşar,Sinan Alemdar , Okul Müdürleri, Akyazı’da faaliyet gösteren bazı iş adamları ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Okul Müdürü Ekrem Keser, Müdür yardımcısı Ercan Arslan ve öğretmenlerin mükemmel bir ev sahipliği yaptığı, Okul Bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin yerli üretimi ve bilinçli tüketimi teşvik etmek amacıyla kendi emekleriyle hazırladıkları çalışmalar, yerli ürünlerimizden oluşan eski ve yeni yiyecek, içecek, aletler, çeşitli makineler ve yerli üretim TOG otomobil sergilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kutlama töreninde Öğrencilerin hazırladığı ürünler ve sunumlar, yerli malı kullanımının önemi ile tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Akyazı Loops Sahne Hacivat -Karagöz ve Nedime tiplemeleriyle Mehmet Furkan Özelve Ekibi düzenlenen yerli malı haftasına renk kattılar.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından törene katılan ve yerli üretime katkı veren sanayiciler; Koçkar Yönetim Kurulu Başkanı ve Wieber Firması Sahibi Ali Koç, Akyazı Ticaret Odası ve Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Türktoys Firması Sahibi Zafer Bektaş, Peynirci Raşit Firmasının Sahibi Raşit Gödek, Ada Marka Rulo Çim Firması Sahibi Gökhan Yorulmaz’a birer teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra da öğrenciler tarafından hazırlanan stantlar ve görsel çalışmalar, protokol üyeleri ve davetlilerden tarafından gezildi.

Etkinlikte Yerli üretimi destekleyen, tutumlu ve kendi değerlerine sahip çıkan bir neslin, güçlü bir geleceğin teminatı olduğu ifade edilirken; programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve sergiledikleri başarılı çalışmalar dolayısıyla öğrencilere teşekkür edildi.

Program çıkışında ilçede faaliyetlerini sürdüren Peynirci Raşit Firmasının Sahibi Raşit Gödek ve Wiber firması sahibi Ali Koç tarafından kutlamalara katılan herkese kendi üretimlerinden oluşan ürünlerden örnekler hediye edildi.