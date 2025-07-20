Kızılay Genel Merkezinden Teşekkür Belgeleri

Kızılay’ın Şube Başkanlığının Akyazı İlçesindeki faaliyetlerine verdikleri destek ve yaptıkları katkılardan ötürü Belediye başkanı Bilal Soykan ile Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk için bizzat Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma

Kızılay’ın Şube Başkanlığının Akyazı İlçesindeki faaliyetlerine verdikleri destek ve yaptıkları katkılardan ötürü Belediye başkanı Bilal Soykan ile Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk için bizzat Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından imzalanarak gönderilen “teşekkür” belgeleri Şube başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından hak sahiplerine verildi.

Kızılay Genel Merkezi tarafından kendilerine gönderilen “teşekkür” belgelerini Şube başkanı Birincioğlu’nun elinden alan Başkan Bilal Soykan ve yardımcısı Mehmet Öztürk, Kızılay Genel başkanı ve Şube başkanına teşekkür ettiler ve her zaman Kızılay’a desteğiz ve destek olmaya da devam edeceğiz dediler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da Akyazı’nın iki değerli insanına belge vermekten mutluluk duyduğunu belirtti ve desteklerinin sürekli olması temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.