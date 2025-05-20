Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 20-05-2025 23:00

KIZILAY BAŞKANI BİRİNCİOĞLU TANZANYA’YA GİDİYOR

​​​​​​​2023 yılında Burkino Faso’ya giden Kızılay ekibinde Denetim görevi yapan Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, bu kurban bayramında da Genel

KIZILAY BAŞKANI BİRİNCİOĞLU TANZANYA’YA GİDİYOR

2023 yılında Burkino Faso’ya giden Kızılay ekibinde Denetim görevi yapan Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, bu kurban bayramında da Genel Merkezleri tarafından Tanzanya’ya gönderiliyor.

1 Haziran günü kendisi gibi Genel Merkez tarafından görevlendirilen 13 arkadaşı ile birlikte Tanzanya’ya gidecek olan Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, bu seyahatinde bayram münasebetiyle hazırlanan yardımların dağıtılmasını denetleyecek ve dağıtımları koordine edecek.

Tanzanya’ya gidecek olan Kızılay ekibinin bu yıl bin 300 kurban hissesi dağıtması bekleniyor.

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