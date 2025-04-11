Kızılay Akyazı yönetimi olağan toplantısını yaptı

Kızılay Akyazı gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında geride kalan Mart ayında yaptıkları çalışmaları ve yardımları tekrar gözden geçirdi ve Nisan ayı iç inde yapacakları

Kızılay Akyazı yönetimi Nisan ayına ait olağan toplantısını yaptı. Toplantıya Denetim Kurulu üyesi de katıldı.

Kızılay Akyazı gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında geride kalan Mart ayında yaptıkları çalışmaları ve yardımları tekrar gözden geçirdi ve Nisan ayı iç inde yapacakları yardımlar ve çalışmalarla ilgili olarak da önemli kararlar aldı.

Kızılay Akyazı başkanı Mustafa Birincioğlu bilindiği gibi Mart ayı ramazan ayıydı. Bizde Akyazı Kızılay’ı olarak bu güzel ve değerli ayda ilçemizde yaşayan ve yardım edilmesi gereken 434 ailemize layık oldukları bir şekilde ziyaret edip yardımlarımızı verdik. Yine bu ay içinde yardımseverlerimizin yaptıkları bağışlarla Afrika iftar programı kapsamında Afrika’da (Burkina Faso’da) yaşayan 350’si yetim olmak üzere 3 bin 500 kardeşlerimize 10 gün boyunca iftar sofrası kurduk ve iftar verdiklerini söyledi ve helal kazançlarından bizlere Ulaştırdıkları yardımlar için Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum ve kendilerine bol kazançlar diliyorum dedi.

Kızılay başkanı Birincioğlu, yine ramazan ayı içinde rekor sayılacak 96 ünite kan toplandı dedi ve kan bağışı yapanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.