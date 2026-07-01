KALİÇ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Konuralp Mahallesi sakinlerinden ve yine Akyazı’nın en eski esnaflarından Dursun Kaliç’in eşi, Belediye eski meclis ve daimi encümen üyesi Kemal, Akyazı

Akyazı Konuralp Mahallesi sakinlerinden ve yine Akyazı’nın en eski esnaflarından Dursun Kaliç’in eşi, Belediye eski meclis ve daimi encümen üyesi Kemal, Akyazı Bakkallar ve Bayiler Odası başkanı Hüseyin ve babasının yerine esnaflık yapmaya başlayan ve Baraka Cami Derneği başkanı Hasan Kaliç’in anneleri Konuralp Mahallesi ve Akyazılıların ablası Hayriye Kaliç vefat etti.

Cenazesi evinden helallik alınarak alınan Hayriye Kaliç getirildiği Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Merhume Hayriye Kaliç’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI