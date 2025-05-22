Kaleci Şener 2.şubesini  açtı

Akyaz'nın sevilen esnaflarından As Akyazıspor eski kalecisi Şener Dönmez ‘’Kaleci Şener’in yeri” 2. Şubesi beiye başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Akyaz'nın sevilen esnaflarından As Akyazıspor eski kalecisi Şener Dönmez ‘’Kaleci Şener’in yeri” 2. Şubesi beiye başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Spor camiasının yakından tanıdığı bir çok spor kulübünde görev alan, İlçenin sevilen esnaflarından Şener Dönmez ‘’Kaleci Şener’in yeri’’ 2. Şubesini İnönü Mahallesi eski adı değirmenler caddesi olan Şehit Furkan Çelik Caddesinde hizmete açtı.

Açılış kurdelesini Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, CHP ilçe başkanı Mustafa Sağır, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Dr. Yaşar Yılmaz, Oda başkanları ve sevenleri birlikte kestiler. Açılış törenine spor camiasından kalabalık bir topluluk ta yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’’İlçemizin sevilen esnaflarından, As Akyazıspor’umuzun eski kalecisi Şener Dönmez’in “Kaleci Şener’in Yeri” isimli ikinci çiğ köfte işyerinin açılışını gerçekleştirdik. Yeni işletmenin Şener Dönmez’e ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.