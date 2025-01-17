İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın yarı yıl mesajı

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Döneminin sona ermesi ile bir mesaj yayımladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Döneminin sona ermesi ile bir mesaj yayımladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın mesajı aynen şöyle:

“Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Velilerimiz ve Kıymetli Öğretmenlerimiz,

Akyazı’da , 93 okulda 1300 öğretmen ve 18.487 öğrenci ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Akyazı eğitim ailesi olarak, ülkemizin geleceğine yön verecek evlatlarımızı yetiştirmek için bizlere çok önemli görevler düştüğünün farkındayız. Bu dönemde elde ettiğimiz başarılar, hepimizin ortak başarısıdır.

Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda atılan adımlar, eğitim sistemimizde önemli bir dönüşüme yol açtı. Bu model sayesinde öğrencilerimiz, bilgiye ulaşmada daha özgür, düşüncelerini ifade etmede daha cesur ve geleceğe daha umutla bakan bireyler olarak yetişiyorlar.

Sevgili öğrencilerimiz, bu tatil dönemini kendinizi geliştirmek için değerlendirin. Yeni kitaplar okuyun, farklı hobiler edinin, ailenizle vakit geçirin ve çevrenize duyarlı projelerde yer alın. Unutmayın, öğrenme sadece sınırlı bir alanda gerçekleşmez. Hayatın her anı bir öğrenme fırsatıdır.

Kıymetli velilerimiz, çocuklarınızın eğitim sürecinde onlara destek olmaya devam edin. Okul etkinliklerine katılın, öğretmenlerinizle iletişim halinde olun ve çocuklarınızla birlikte öğrenmenin keyfini çıkarın.

Değerli öğretmenlerimiz, sizler, geleceğimizin mimarlarısınız. Öğrencilerimize sadece bilgi değil, aynı zamanda değerler de veriyorsunuz. Bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık için hepinize teşekkür ederim.

Yeni dönemde daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir tatil dilerim.”