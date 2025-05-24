Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Can, Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek konferans salonunda 9. sınıf öğrencilerine “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında seminer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can'dan Konuralp Anadolu Lisesi'nde Maarif Modeli Semineri

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Can, Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek konferans salonunda 9. sınıf öğrencilerine “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında seminer verdi.

Seminerde yeni müfredat modelinin temel yaklaşımlarını, hedeflerini ve öğrenci merkezli yapısını öğrencilere anlatan Sayın Can, modelin sadece akademik başarıyı değil; aynı zamanda değerler eğitimini ve erdemli birey yetiştirmeyi esas aldığını vurguladı.

21.yüzyıl becerileriyle donatılmış bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çeken Can, “Sadece bilgiyle değil, erdemle de donatılmış bir gençlik, geleceğin güçlü Türkiye’sinin teminatıdır,” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere milli ve manevi değerlerin eğitim sistemine nasıl entegre edildiğini de aktaran Can, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bireyin akademik, sosyal ve ahlaki gelişimini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını belirtti.

Ziyaret sonunda öğrenciler, seminerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, eğitimde yeni yaklaşımlarla ilgili bilgi sahibi olmanın kendilerini motive ettiğini ifade ettiler.