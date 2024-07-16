İl Genel Meclisi eski üyesi Hüseyin Düzcan Siyasetin ağır toplarını Akyazı’da ağırladı

​​​​​​​İl Genel Meclisi eski üyesi ve iş insanı Akyazılı Hüseyin Düzcan Sakarya siyasetinin ağır toplarını evinin bahçesinde ağırladı.

İl Genel Meclisi eski üyesi ve iş insanı Akyazılı Hüseyin Düzcan Sakarya siyasetinin ağır toplarını evinin bahçesinde ağırladı.

Hüseyin Düzcan’ın yaptığı davete Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar, iki dönem önceki belediye başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Arifiye belediye başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca belediye eski başkanı İbrahim Uslu ve Özcan Özen, Karapürçek belediye eski başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı belediyesi eski başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, MHP Akyazı belediyesi meclis eski üyesi Ruhi Yılmaz, Serdivan belediyesi meclis üyesi ve Sebze Hali Yönetim kurulu başkanı Tahsin Çuhadar, Sakarya Minibüsçüler Odası başkanı Ali Bektaş, gazeteci Yekta Şirin, Şerefiye Mahallesi eski muhtarı Mehmet Taşkın katıldı.

Güzel bir akşamda yemeklerini yiyen, çaylarını yudumlayan misafirler ve ev sahipleri gecenin geç saatlerine kadar birlikte olmanın ve özellikle de Sakarya’nın geçmişle ilgili siyasetini konuşmanın tadını ve keyfini çıkardılar.

Güzel bir akşamın tadını ve keyfini yaşayan misafirler kendilerine ev sahipliği yapan Hüseyin Düzcan’a, ev sahibi Düzcan’da misafirlerine teşekkür ederek birbirlerinden ayrıldılar.