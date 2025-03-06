Hem tanıdılar hem de yardım ettiler

​​​​​​​Akyazı’nın en popüler okulu konumunda olan Konuralp İlkokulunun 4 yaş grubunda olan Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Esra Yılmaz ve Özge Yaşar’ın gözetiminde Kızılay Şubesine gittiler, bu ziyarette yarının büyükleri çocuklar hem Kızılay’ı tanıdılar, hem de

Akyazı’nın en popüler okulu konumunda olan Konuralp İlkokulunun 4 yaş grubunda olan Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Esra Yılmaz ve Özge Yaşar’ın gözetiminde Kızılay Şubesine gittiler, bu ziyarette yarının büyükleri çocuklar hem Kızılay’ı tanıdılar, hem de beraberlerinde getirdikleri yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi olanlara verin diye Kızılay’a bıraktılar.

Yardım etmeye daha şimdiden başlayan Konuralp İlkokulu 4 yaş grubunda olan Ana sınıf öğrencilerine ev sahipliği yapan Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, ziyaretlerine gelen çocuklara hem Kızılay nedir, ne iş yapar’ı anlattı ve yaptığı çalışmalarla ilgili geniş biçimde bilgi verdi, hem de öğrencilerin beraberlerinde getirdikleri yardım kolileri için kendilerine teşekkür etti.

“Hoş geldin ramazan, paylaşmak ne güzel” teması eşliğinde Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret eden Konuralp’li ana sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Anne, Baba ve Büyüklerimize hazırlattığımız yardım kolilerimizi sahiplerine en doğru biçimde ulaşması için bizler ve büyüklerimiz Kızılay’ı seçtik ve bu ziyareti gerçekleştirdik. Hem bize yardım konusunda destek veren büyüklerimize, hem de bizleri sıcak karşılayan ve adeta bağrına basan Kızılay Şube başkanı değerli büyüğümüz Mustafa Birincioğlu’na, Velilerimize, Okul Müdürü ve Öğretmenlerimize bizlerde teşekkür ediyoruz dediler.