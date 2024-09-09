HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

İlkokula yeni başlayan öğrencilerin 1 haftalık okula uyum süreci tamamlandı. Bütün ilk ve orta öğretimde bulunan tüm öğrenciler bugün okullarına ve öğretmenlerine kavuşuyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı ilk zillerin çalması ile 9 Eylül Pazartesi (Bugün) başlıyor.

İlkokula yeni başlayan öğrencilerin 1 haftalık okula uyum süreci tamamlandı. Bütün ilk ve orta öğretimde bulunan tüm öğrenciler bugün okullarına ve öğretmenlerine kavuşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının iş takvimine göre Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Uyum haftasında Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılmıştı.

Bu arada uyum haftası süresince yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" verilmişti.