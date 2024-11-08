GÜZELİM AĞAÇLARI NE HALE GETİRMİŞLER

​​​​​​​Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi bahçesine ayrı bir güzellik katan ve büyük masraflarla dikilmiş olan ağaçlar son günlerde aynı cadde üzerine haftanın Perşembe günleri kurulmakta olan ve halkın büyük

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi bahçesine ayrı bir güzellik katan ve büyük masraflarla dikilmiş olan ağaçlar son günlerde aynı cadde üzerine haftanın Perşembe günleri kurulmakta olan ve halkın büyük ilgisini çeken kumaş pazarının faaliyete geçmesinden sonra güzelim ağaçlara bir şeyler oldu. Üzerine pazarcı esnafın bu ağaçları destek olarak kullandıkları ve ağaçların dallarının kırılarak şekillerin kırıldığı görüldü.

Duyarlı vatandaşların durumdan oldukça şikayetçi oldukları ve Belediye yetkililerinin konu ile ilgilenmeleri ve buna sebep olanların uyarılmalarını, ağaçların kuruyabileceklerini bu nedenle koruma altına alınmasını istediler.