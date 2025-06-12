Güreşler tasarruf tedbirlerine takıldı Akbalık güreşleri yapılmıyor.

​​​​​​​Bu yıl 60.sı yapılması beklenen tarihi Akyazı Akbalık yağlı Pehlivan güreşlerinin yapılmayacağı netlik kazandı. Organizasyonu Akyazı belediyesi tarafından yapılan ve daha önce 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacağı söylenen

Bu yıl 60.sı yapılması beklenen tarihi Akyazı Akbalık yağlı Pehlivan güreşlerinin yapılmayacağı netlik kazandı. Organizasyonu Akyazı belediyesi tarafından yapılan ve daha önce 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacağı söylenen tarihi Akbalık güreşlerinin bu yıl “tasarruf tedbirlerine” takıldığı, bu nedenle güreşlerin yapılmayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Akyazı belediyesinden resmi bir açıklama gelmezken, açıklama kendisine sorulan bir soru üzerine Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Ananba’dan geldi. Muhtar Ananba,” bu yıl güreşler yapılmayacak” dedi.

Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Ananba konuyla ilgili olarak şu bilgileri de verdi.”Bilindiği gibi organizasyonu Akyazı belediyemiz yapıyor. Onlarda tasarruf tedbirlerine uymamız lazım o nedenle bu yıl güreşleri yapamıyoruz dediler. Bizde uyduk” dedi.

Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Ananba, ayrıca konuyla ilgili olarak şu bilgileri de verdi “Bilindiği gibi geçen yıl güreşleri 26 Haziran Cumartesi günü yapmıştık. Ayrıca aynı günü Ülkemizin 3 ayrı yerinde de yağlı güreş organizasyonları vardı. O nedenle güreşimize beklediğimiz sayıda başpehlivan gelmedi. Cumartesi olduğu içinde yine beklediğimiz miktarda seyircimizde gelmedi. Onun için biz güreşlerimizin Pazar günü yapılmasını ve aynı gün başka organizasyon yaptırılmamasını Güreş Federasyonumuzdan talep ettik. Bu isteğimizde yerine gelmedi. İptal nedenleri arasında bunu da sayabiliriz“ dedi.

Geçen yıl ne olmuştu

Geçen yıl yapılan ve 20’si başpehlivan olmak üzere toplamda 289 güreşçinin katıldığı güreşlerin başpehlivanı finalde Ankara bölgesi güreşçisi Yunus Emre Yaman’ı yenen Akyazı belediyesi personeli ve Karapürçek’li güreşçi Serdar Yıldırım olmuştu. Yine Sakaryalı Süleyman Aykırı son güreşinde Ankaralı Özkan Yılmaz’ı yenip güreşlerin 3.cü olmuş ve kürsüye çıkmayı başarmıştı.

Yine geçen yılki güreşlerde Akyazılı eski güreşçilerde önemli görevler üstlenmişlerdi. Bunlardan Savaş Tan meydan başhakemi, Murat Hikmet Kule, Ragıp Çokan ve Hakan Dede Meydan Hakemi, Bülent Hikmet ve Ali İhsan Çokan da akan Dede’de HHakan Hcetvel hakemi olarak görev yapmışlardı.