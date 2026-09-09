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Vefat

AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ VEYSEL MEYDAN’IN EŞİ VEFAT ETTİ 8 EYLÜL 2026

Vefat 103 OKUNMA

AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ VEYSEL MEYDAN’IN EŞİ VEFAT ETTİ 8 EYLÜL 2026

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ın eşi Emine Meydan vefat etti. Uzun bir süredir hasta olup hastanede tedavi gören

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ın eşi Emine Meydan vefat etti. Uzun bir süredir hasta olup hastanede tedavi gören Emine Meydan dün öğleden sonra hayata veda etti. İlk akşam okuması evinde yapılan Emine Meydan’ın cenazesi 9 Eylül Çarşamba (Bugün) evinde alınacak helallik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip memleketi olan Ordu ili Fatsa İlçesinde defnedilecektir. Merhume Emine Meydan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI TAZİYE

VEYSEL MEYDAN

05443764952