  • Anasayfa
  • Vefat
  • AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ VEYSEL MEYDAN’IN EŞİ VEFAT ETTİ 8 EYLÜL 2026
Vefat
Giriş Tarihi : 09-09-2026 04:34   Güncelleme : 09-09-2026 10:08

AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ VEYSEL MEYDAN’IN EŞİ VEFAT ETTİ 8 EYLÜL 2026

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel  Meydan’ın eşi  Emine Meydan vefat etti. Uzun bir süredir hasta olup hastanede tedavi gören

AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ VEYSEL MEYDAN’IN EŞİ VEFAT ETTİ 8 EYLÜL 2026

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel  Meydan’ın eşi  Emine Meydan vefat etti. Uzun bir süredir hasta olup hastanede tedavi gören  Emine Meydan dün öğleden sonra hayata veda etti.

İlk akşam okuması evinde yapılan Emine Meydan’ın cenazesi  9 Eylül Çarşamba (Bugün) evinde alınacak helallik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip memleketi olan Ordu ili Fatsa İlçesinde defnedilecektir.

Merhume Emine Meydan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE 
VEYSEL MEYDAN 
05443764952

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: