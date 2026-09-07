AKYAZI ÖĞRETMENEVİ'NDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, güçlendirme çalışmaları başlayan Akyazı Öğretmenevi inşaat alanında incelemelerde

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, güçlendirme çalışmaları başlayan Akyazı Öğretmenevi inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Deprem güvenliği ve yapı dayanıklılığının artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, binanın güçlendirilerek daha güvenli ve kullanışlı hâle getirilmesi hedefleniyor.

Güçlendirme işi için 5 aylık süreyi kapsayan sözleşme imzalanmış olup çalışmaların belirlenen iş programı ve teknik şartlar doğrultusunda tamamlanması planlanıyor.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve sürecin yakından takip edilerek en kısa zamanda sonuçlandırılması ile öğretmen arkadaşları bir an önce yuvalarına kavuşturmak istediklerini söyledi.