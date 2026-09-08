ARİFİYE ÖĞRETMEN LİSESİ 1982 YILI MEZUNLARI KUZULUK’TA BULUŞTU

​​​​​​​Arifiye Öğretmen Lisesi sıralarında 1976 yılında başlayan arkadaşlık ve dostluk, aradan geçen 50 yıla rağmen ilk günkü sıcaklığını koruyor.

Arifiye Öğretmen Lisesi sıralarında 1976 yılında başlayan arkadaşlık ve dostluk, aradan geçen 50 yıla rağmen ilk günkü sıcaklığını koruyor.

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 yılı mezunları her yıl bir mekanda gerçekleştirdikleri buluşmaları için geçtiğimiz Cumartesi günü Kuzuluktaydılar. Kuzuluk Termal Otel tesislerinde düzenlenen buluşmada öğrencilerin öğretmenleri de vardı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı mesleklerde hayatlarını sürdüren mezunlar, yılların ve mesafelerin gerçek dostlukların önüne geçemeyeceğini bir kez daha gösterdi.

1981 mezunlarından Fatih İlkokulu Müdürü İsmail Yaman, İstanbul’dan Coşkun Aktaş ve Güney Çatalbaş ve ekip arkadaşlarının gerçekleştirdiği buluşmada okul yıllarına ait anılar yeniden canlanırken, kimi zaman kahkahalar, kimi zaman duygu dolu sohbetler yaşandı. Mezunlar, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğuyla gençlik yıllarına adeta yeniden döndü.

50 yıllık buluşma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve ardından öğretmen Okulu Marşının söylenmesi ile başladı. Birlikte yenilen yemeğin ardından o günlerin öğretmenleri Necati Cantimer, Bahattin Subaşı, Erbay Kayatürk, Ahmet Taşkıran, Ahmet Pehlivan, Mehmet Mehti Ergüzel, Nazan Evliyaoğlu, Mustafa Kemal Evliyaoğlu, Mehmet Üzüm, Halime Demirci, Gültek,n Demirci, Hıfsı Olgun ve Naci Köksal’a günün hatırası olarak hazırlanan duvar saatleri hediye edildi.

50 YILLIK HATIRA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Aynı sıralarda başlayan dostluklarını yarım asırdır sürdüren mezunlar, hatıra fotoğraflarıyla bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Buluşma, yalnızca geçmişi yad etmekle kalmadı; dostlukların, arkadaşlıkların ve birlikte yaşanan güzel anıların yıllar geçse de unutulmadığını bir kez daha ortaya koydu.

1976’da başlayan ve 50 yıldır devam eden bu anlamlı dostluk buluşmasının bayrağı, 2027 yılında 1983 mezunlarının düzenleyeceği organizasyonla gelecek kuşağa devredilecek.

50 YIL ÖNCE AYNI SIRADA, BUGÜN AYNI MASADA

Arifiye Öğretmen Lisesi mezunlarının bu anlamlı buluşması, geride kalan yarım asra rağmen dostlukların nasıl yaşatılabileceğinin güzel bir örneği oldu.

Çünkü bazı dostluklarda yıllar geçer, şehirler değişir, hayatlar farklı yönlere savrulur; ama aynı sırada başlayan gönül bağı hiç değişmez.

50 yıl önce aynı sırada oturdular, bugün yine aynı masada buluştular.

Arifiye Öğretmen Lisesi Mezunlarının Kuzuluk buluşmasında İhlas Kaplıca evleri Müdürü Mehmet Taştan Ve emekli öğretmen Gazeteci Kenan Certel de ev sahibi olarak yer aldı.