2026-2027 ÖĞRETM YILI MİNİKLERLE BAŞLADI

İlkokula yeni başlayan öğrencilerin 1 haftalık okula uyum süreci başladı.

2026-2027 Eğitim Öğretim yılı ilk zillerin çalması ile 7 Eylül Pazartesi başladı.

İlkokula yeni başlayan öğrencilerin 1 haftalık okula uyum süreci başladı.

Velileri ile birlikte okullarına gelen öğrenciler onları bekleyen öğretmenlerine teslim edilerek sınıflarına alındılar.

Öğretmenleri ile tanışan öğrenciler hafta boyunca okulun bölümleri, sınıfları okul müdür ve müdür yardımcıları başta olmak üzere okulun diğer bölümlerini gezerek tanıyacak ve buraların nasıl kullanılacağını öğrenecekler.

Okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak yeni arkadaşlıklar kurarak okululun ilk günlerinde hoşça vakit geçirecekler.

14 Eylül Pazartesi günü diğer sınıfların da okullarına gelmesi ile 2026-2027 öğretim yılı başlamış olacak.

İlköğretim Haftası dolayısı ile Atatürk Anıtı önünde 14 Eylül Pazartesi günü tören düzenlecek. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından törene katılan öğretmen ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okunacak.