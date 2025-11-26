Gençlik Liderleri ve Antrenörlere büyük sürpriz

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Akyazı’da çalışan Gençlik Merkezi liderleri ile Antrenörlerine İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Gençlik Merkezi Müdürü

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Akyazı’da çalışan Gençlik Merkezi liderleri ile Antrenörlerine İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak tarafından büyük bir sürpriz yapılarak kendilerine pasta kestirildi ve afiyetle yenilerek 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı.

Düzenlenen kutlamaya Akyazı’da görev yapan tüm gençlik merkezi ve İlçe Spor Müdürlüğü çalışanları ile yetkililer ve Antrenörler katıldı. Kutlama toplu çekilen resimlerle son buldu.

Yapılan bu kutlama herkesi sevindirdi.