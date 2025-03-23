Geleneklerini unutmadılar

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Osmanbey Mahallesi Muhtarlığı ve halkı yıllardan beri süre gelen “ramazanda toplu iftar” geleneğini bu yılda sürdürdüler ve verdikleri toplu iftarla bir kez daha “biz bu geleneğimizi hiç

Akyazı’ya bağlı Osmanbey Mahallesi Muhtarlığı ve halkı yıllardan beri süre gelen “ramazanda toplu iftar” geleneğini bu yılda sürdürdüler ve verdikleri toplu iftarla bir kez daha “biz bu geleneğimizi hiç bozmadan devam ettireceğiz” dediler.

Köy meydanında verilen iftar yemeğine Osmanbey Mahalle halkı yoğun bir katılım gösterdi. İftara Akyazı belediyesi başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, aynı mahalleden olan Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir ile birlikte çok sayıda da misafir katıldı.

Osmanbey Mahalle Muhtarı İsmail Çalan, bizden önce büyüklerimiz tarafından başlatılan bu güzel geleneğimizi sürdürmenin engin mutluluğunu yaşıyoruz. İftarımıza katılan ve misafirlerimize ve mahalle halkına teşekkür ediyoruz dedi.