Feci kazada hayatını kaybeden İslam Altun son yolculuğuna uğurlandı ​​​​​​

​​​​​​​D-140 karayolunda yaşanan acı bir kazayla hayatını kaybeden Akyazı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli İslam Altun dualarla son yolculuğuna uğurlandı

D-140 karayolunda yaşanan acı bir kazayla hayatını kaybeden Akyazı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli İslam Altun dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, D-140 Karayolu Dokurcun-Taşkesti istikameti, Sarot Kaplıcaları yakınlarında meydana geldi. Hafta sonu gezisi amacıyla iki motosikletle yola çıkan grupta yer alan İslam Altun, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampole uçarak devrildi.



Olayı fark eden ve beraber yola çıktığı diğer motosiklet sürücüsü, büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletten savrularak yere düşen İslam Altun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Yenimahalle halkından emekli Kaymakamlık Yazı işleri müdürü Mehmet Hüseyin Altun'un abileri, Sadullah, Mehmet ve Fatih Altun'un babaları, Ahmet Şeker ve Ahmet Avcı'nın kayınbiraderi olan İslam Altun'un cenazesi Akyazı Hastane Mahallesindeki Nuriosmaniye camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Yeni Mahalle Mezarlığı'na dualarla toprağa verildi.

Mrhum İslam Altun’a Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI