EFSANE KAYMAKAM ÖZDEMİR AKYAZIDAYDI

17 Ağustos depreminin unutulmaz kaymakamı Cemalettin Özdemir Akyazı’yı ve Akyazı’daki dostlarını bir türlü unutamıyor

17 Ağustos depreminin unutulmaz kaymakamı Cemalettin Özdemir Akyazı’yı ve Akyazı’daki dostlarını bir türlü unutamıyor ve kısa süreler içinde fırsat buldukça Akyazı’ya ziyaretlerde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Vali yardımcılığı görevindeyken emekliye ayrılan Özdemir hiç ara vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olmuştu. Halen bu görevde olan Cemalettin Özdemir eşi ile birlikte Zonguldak’taki bir dostunun düğün cemiyetine giderken rahatsız olan Mehmet Barutçu'yu z’yaret etmek üzere Akyazı’ya uğradı.

Özdemir Mehmet Barutçu’nun bir işi için İstanbul’da olduğunu öğrendi ve bir başka dostu diş hekimi Çetin Savcı’yı iş yerinde ziyaret etti. Bu ziyarette Cengiz Bilgin ve Gazeteci Kenan Certel de Özdemir’e eşlik etti.

Ziyarette deprem yıllarının anıları tekrar yad edildi.