Dokurcun’a yangın göleti

​​​​​​​Şehir merkezi Akyazı’ya en uzak yerlerden biri de kuşkusuz Dokurcun’dur.

Şehir merkezi Akyazı’ya en uzak yerlerden biri de kuşkusuz Dokurcun’dur.

Büyükşehir belediyesi çıkmadan önce belde belediye olan Dokurcun’da şimdi de yangınlarda kullanılmak üzere bir gölet yapılıyor.

Belediye başkanlığı düşmüş olmasına rağmen yine de “Dokurcun benim evim” diyen biri var. O da eski belediye başkanı Ruhi Yılmaz.

İşte onun öncülüğünde başlatılan bu gölet’ten hem olası bir yangın sırasında yararlanılacak, hem de istenildiğinde de tarımda kullanılacak. Böylece

Akyazı’dan gelecek herhangi bir destekten önce Dokurcun’lular öncelikli olarak kendi imkanlarından yararlanacaklar.

Dokurcunluları sevindiren bu gölet yapımının en kısa zamanda tamamlanıp hayata geçirilmesi bekleniyor.