Dokurcun Mahallesine Aile Sağlık Merkezi yapılacak

​​​​​​​Akyazı’nın en uzak mahallelerinden biri olan, daha evvel belde belediyesi iken daha sonra Büyükşehir Belediye Kanunu ile kapanan VE Mahalleye dönüştürülen

Akyazı’nın en uzak mahallelerinden biri olan, daha evvel belde belediyesi iken daha sonra Büyükşehir Belediye Kanunu ile kapanan VE Mahalleye dönüştürülen Dokurcun Mahallesine Tırcılar Kooperatifi yöneticilerinin de katkı sunacağı imece usullü Aile Sağlık Merkezi yapılacak.

Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir olduğu halde gittiği Dokurcun Mahallesinde inşaatın yapılacağı alanda bir inceleme yaptılar ve yapılacak olan inşaata katkı sağlayacağını açıklayan TIRCILAR Kooperatifi başkan ve yöneticilerinden de inşaatla ilgili olarak geniş bir şekilde bilgi de aldılar.

Belediye başkanı Bilal Soykan ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, el birliğiyle yapmayı planladığımız Aile Sağlık Merkezimizi en kısa zamanda yapıp hizmete sunmayı düşünüyoruz. İnşaata destek olacak olan TIRCILAR Kooperatifi başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz dediler.