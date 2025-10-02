Anasayfa

DA HAFTA GEÇMİYOR Kİ MOTOSİKLET KAZASI

AKYAZI’Akyazı’da son aylarda hafta geçmiyor ki bir motosiklet kazası meydana geliyor. Son günlerde arka arkaya meydana gelen kazalarda motosiklet sürücüsü gençler ya hayatını kaybetti. Ya da sakatlandı. Son gün meydana gelen kazada da sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Akyazı Yeni Mahalle Ada Caddesi Adliye karşısı Alaağaç sapağında ilçe merkezine seyir halindeki Motosiklet dikkatsizce dönüş yapmak isteyen Hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olan kişi yaralandı. Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri Yaralılardan Motosiklet sürücüsü ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken diğer yaralı ise ayakta tedavi edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı