CEM DENLİ İŞİTME ENGELLİLER KADIN-ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI AKYAZI VE HENDEK’TE YAPILIYOR

​​​​​​​Bundan bir süre önce kaybettiğimiz Merhum Milli Sporcumuz Cem Denli adına düzenlenen işitme engelliler Kadınlar-Erkekler Hentbol Türkiye

Bundan bir süre önce kaybettiğimiz Merhum Milli Sporcumuz Cem Denli adına düzenlenen işitme engelliler Kadınlar-Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Akyazı ve Hendek ilçeleri spor komplekslerinde başladı.

10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak olan şampiyona Akyazı ve Hendek ilçelerinde oynanacak. Kızlar maçlar Hendek ilçesinde oynarken, erkekler Akyazı’da oynayacak.

Şampiyonanın başlaması dolayısı Akyazı’da tören düzenlendi. Törene Sakarya Vali Yardımcısı Dr.İsmail Altan Demirayak , Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel , Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk , Sakarya Gençlik Hizmetleri Müdürü Adem Altun, Sakarya Spor Hizmetleri Müdürü Ercan Aydoğdu , Hendek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali İhsan Çokan , Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak ve Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz ve kalabalık bir seyirci topluluğu katıldı.

Aygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Gençlik ve Spor Müdürü, işitme engelliler Federasyon Başkanı birer konuşma yaparak şampiyonanın Akyazı ve Hendek İlçelerinde yapılıyor olmasının önemine işaret ederek takımlara ve sporculara başarılar dilediler.

Törende daha sonra Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel tarafından, Sakarya Vali Yardımcımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak’a , Federasyon Asbaşkanı İsmail Tek tarafından, Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk’e ve Federasyon Asbaşkanı Yakup Ümit Kihtir tarafından, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürün Cemil Boz’a birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Törenin ardından müsabakalar başlandı. Şampiyonada ilk gün 4 müsabaka yapıldı. Final maçları 14 Haziran Pazar günü Akyazı'da yapılacak.