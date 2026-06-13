ÇARŞI İÇİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI VAR

​​​​​​​Olay, Akyazı ilçe merkezinde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir aperatif işletmesinde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Olay, Akyazı ilçe merkezinde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir aperatif işletmesinde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kavga 112 ihbar hattına bildirildi. Olay anında çevreden geçen Jandarma ekipleri olaya müdahale ederken Ambulans ve Polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yaralı Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.