ÇANAKKALE ZAFERİ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

Akyazı’daki tören programı şöyle: Atatürk Anıtı önündeki tören: 18 Mart Salı günü saat 10.00 da Protokol anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından İstiklal marşı okunacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki tören programı şöyle:

Atatürk Anıtı önündeki tören: 18 Mart Salı günü saat 10.00 da Protokol anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından İstiklal marşı okunacak.

Saat 10.30 da protokol Merkez mezarlığındaki şehit mezarlarını ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okunacak yapılan dualar azizi şehitlerimizin ruhlarına bağışlanacak.

Saat 11.00 de Büyük şehir Belediyesi Sosyal gelişim Merkezindeki anma töreni icra edilecek.

Saat 12.30 da Gazi Süleyman Paşa camiinde öğle namazı öncesi şehitlerimiz için Mevlit okunacak.