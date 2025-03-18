ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATTILAR

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Mühendis Albay Mehmet Fahir Kubilay, Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelen koyarak saygı

Çanakkale Deniz zaferinin 110. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli törenlerle Kutlandı. Şehit ve gazilerimiz minnet ve şükranla anıldı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Mühendis Albay Mehmet Fahir Kubilay, Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelen koyarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıt önündeki törenin ardından protokol Merkez mezarlığını ziyaret ederek buradaki şehitlerimiz için Kuran-kerim okundu ve yapılan dualar onların ruhlarına bağışlandı.

Protokol daha sonra Konuralp Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu programı izlemek üzere Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonuna geçti.

Saygı Duruşu ve Okulun Müzik Öğretmeni Gizem Palakçı yönetiminde İstiklal Marşı söylendi. Okulun öğrencilerinden biri tarafından şehitlerimiz ve gazilerimiz için Kuran-kerim okundu. Daha sonra Okul Müdürü Kerem Çimşit’in Kısa hoş geldiniz konuşmasının ardından Günün İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Günün Anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programın bundan sonraki bölümlerinde Öğrencilerin görev aldığı ve başarı ile sunduğu program salonu dolduran kalabalık bir katılımcı tarafından adeta nefesler tutularak izlendi.

Törenin sona ermesinin ardından bir başka salonda açılan Çanakkale konulu resim sergisi gezildi.

Kutlamalarda ayrıca Gazi Süleyman paşa camiinde öğle namazı önceşi şehitlerimiz için Kuran-ı kerim ve mevlid okundu.

Çanakkale zaferi ilçedeki tüm okullarda düzenlenen törenle kutlandı ve hafta içinde kutlanmaya devam edilecek.

TEŞEKKÜRLER KONURALP ANADOLU LİSESİ.

60 yıldan beri Akyazı’daki hemen hemen bütün Milli bayramlar ve anma törenlerini izlemiş Bir Eğitimci ve bir gazeteci gözü ile baktığımda bu güne kadar Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma günlerinin en mükemmelini izlediğimi rahatlıkla söyleyebilirim.

Uzun bir süre çalışılarak emek verilmiş, Resim sergisinden tutun, programın mükemmel bir şekilde icra edilişi, kılık kıyafetlerine kadar her şey en iyi şekilde düşünülmüş olması salondaki her kes tarafından alkışlarla karşılandı ve tebrik edildi. Program öylesine güzel sunuldu ki salondaki izleyicilere Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Bu nedenle başta Okul Müdürü ve Öğretmenleri olmak üzere, mükemmel sunum gerçekleştiren öğrencilerini canı gönülden kutluyoruz. BİZİM AKYAZI