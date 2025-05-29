Bu sergi çok konuşulur

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (HEM) 2024-2025 yılı eğitim yılına ait geleneksel sergisi düzenlenen bir törenle açıldı.

Gösterime sunulan eserler çok beğenildi

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (HEM) 2024-2025 yılı eğitim yılına ait geleneksel sergisi düzenlenen bir törenle açıldı.

Katılım yüksekti

HEM Müdürlüğü tarafından düz enlenen sergiye katılım yüksekti. İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve eşi, Belediye başkan vekili başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, BBP İlçe başkanı Eray Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Jandarma Komutanı Sinan Gönaylı, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Belediye Meclisi Üyeleri, Mahalle Muhtarları, İlçe merkezinde bulunan v e yine İlçe merkezine yakın okullarda yöneticilik yapanlar, kursiyerlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. HEM Müdürü Ali Salih Akyüz ve diğer HEM yetkilileri misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Konuşmalar

Düzenlenen sergi açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra kürsüye önce HEM Müdürü Ali Salih Akyüz, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can geldi. Konuşmacılar kursiyerlerin bir yıllık alın terlerinin sergileneceği bu sergimizde çok değerli eserleri sizlerin beğenisini sunuyoruz dediler ve her iki konuşmacıda sözlerini kursiyerleri ve onları yetiştiren öğretmenlerini kutladı.

İlahi grubu büyük alkış aldı

HEM Müdürlüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş grubu çocuklar için açılan kursta eğitim gören çocuklardan oluşturulan “İlahi” gurubunun seslendirdikleri ilahiler izleyenlerden hem geçer not hem de büyük alkış aldı.

Emekli usta öğreticilere plaket

Yıllarını bu kuruma verdikten ve çok sayıda kursiyere bildiklerini öğrettikten sonra emekliye ayrılan usta öğreticiler Peknur Yaz, Şüheda Yüksel ve Nuray Ömercikoğlu’na HEM tarafından hazırlatılan plaketler Kaymakam ve Protokol üyeleri tarafından verildi.

Açılışı Kaymakam Protokol üyeleri el birlikte yaptı

Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksinde gerçekleşen sergi açılış töreninin sunuculuğunu usta öğreticilerden Seral Köylüoğlu yaparken işaret dili anlatımını da yine usta öğreticilerden Züleyha Kut başarıyla yaptılar.

Açılışı Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve eşi ile protokol birlikte yaptılar. Açılış sonrası Kaymakam ve protokol ile birlikte Akyazılılar sergiyi gezdiler. Sergiyi gezenler kursiyerlerin el emeği ve göz nuru dökerek gösterime sundukları eserlerin mükemmel olduğu fikrinde birleştiler.

Kurslara 5 bin 170 kursiyer katıldı.

Akyazı HEM Müdürlüğü tarafından 23 farklı yerde açılan 241 çeşitli kurslara 4 bin 254’ü kadın 916’sı da Erkek olmak üzere toplamda 5 bin 170 kursiyerin katıldığı ve belgelerini aldıkları açıklandı.