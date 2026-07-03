Bittikçe güzelleşiyor

​​​​​​​Akyazı belediyesinin DSİ ile başlattığı Karacasu projesi tamamlanmak üzere. Bittikçe güzelleşen, bittiğinde daha da güzelleşecek olan bu projenin sağında ve solunda

Akyazı belediyesinin DSİ ile başlattığı Karacasu projesi tamamlanmak üzere. Bittikçe güzelleşen, bittiğinde daha da güzelleşecek olan bu projenin sağında ve solunda düzenlenen asfalt yolda Akyazı için umut kapısı ve alternatif yol oldu. Böylece İlçe merkezi trafik bakamından biraz daha rahatladı.

Hazırlanan projenin ikinci etabı da başlatılınca güzellikler bir bir ortaya çıkmaya ve bu projenin gerekli olduğu gerçeği de görülmeye başladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan, projenin tamamlanmasının ardından bu bölüm modern bir görünüme kavuşacak, bunun yanı sıra şehir içi trafiğimizde büyük ölçüde rahatlayacaktır. O nedenle projeyi hızlandırdık dedi.