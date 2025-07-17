Bilal Soykan oyunu kulandı ve Akyazı’ya döndü

​​​​​​​Türkiye belediyeler birliğinin önceki gün yapılan kongresine katılan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve aynı amaçla Ankara’ya kongreye katılmak için giden Sakaryalı Belediye başkanları oylarını kullandıktan sonra Sakarya’ya geri döndüler.

Türkiye belediyeler birliğinin önceki gün yapılan kongresine katılan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve aynı amaçla Ankara’ya kongreye katılmak için giden Sakaryalı Belediye başkanları oylarını kullandıktan sonra Sakarya’ya geri döndüler.

Kongrede yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer 3.turda 453 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekili seçildi. Diğer Aday Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Metin Genç ise 3. Turda 199 oyda kaldı.

Vahap Seçer ilk turda 457, ikinci turda 456 ve üçüncü turda ise 453 oy alırken, rakibi Ahmet Metin Genç ise ilk turda 252, ikinci turda 218 ve son turda da 199 oy aldı.

Adaylar ilk iki Turda gerekli olan üçte iki çoğunluğu alamadıkları için oylama üçüncü tura kaldı. Bu turda rakibini geçen aday başkan vekili seçildi.