Belediyeden sanayi sitesine hizmet

​​​​​​​Akyazı belediyesi fen işlerine müdürlüğüne bağlı ekipler sanayi sitesinin alt ve üst yapılarında meydana gelen arızaları geniş çaplı bir şekilde tamir etti ve kullanılır hale getirdi.

Belediye fen işlerinin ekiplerinin bu çalışması sanayi esnafı ile birlikte Madeni Sanatkarlar Odası başkanını Sezgin Durmuş’u da mutlu etti ve yaptığı çalışmalarından dolayı başkan Bilal Soykan ile fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen ile fen işleri müdürü ile personeline teşekkür etti.