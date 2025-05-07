Belediye Meclisi Toplantısında Bütün kararlar oy birliğiyle geçti

Akyazı belediye Meclisi Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında olağan toplantısını yapan Belediye Meclisi

Başkan Soykan; Millet Bahçemiz Akyazı’mızın iftihar duyacağı bir yer olacak

Akyazı belediye Meclisi Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında olağan toplantısını yapan Belediye Meclisi gündeminde bulunun 10 maddeyi görüştü ve karara bağladı. Bütün kararlar oy birliğiyle meclis onayından geçti.

Yoklamanın hemen ardın belediyenin geride bırakılan ay içinde yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi yapıldı.

Meclis toplantısında Ak Partiden Oğuzhan Çolak, Sait Beşir ve Meclis Katip üyesi Beyza Nur Eroğlu Taşkara, MHP grubu adına Şamil Türkan ve BBP grubu adına da Emre Özdemir gündeme geçilmeden önce birer konuşma yaptı.

Ak Parti meclis grubunun en genç üyesi olan Oğuzhan Çolak konuşmasında kutlamaya hazırlandığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramından bahsetti ve şunları söyledi “ 19 Mayıs yalnızca bir kurtulmuş hareketinin başlangıcı değil aynı zamanda bu toprakların geleceğini, gençliğe emanet eden yüksek bir vizyonun ifadesidir. Bu vizyon bugün Ak Parti’nin ” siyaset anlayışının temel taşlarından biridir. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençliğe yatırım geleceğe yatırım anlayışıyla çok büyük adımlar atılmış gençliğin önü her alanda açılmıştır dedi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor bayramımızı yürekten kutladı.

Ak Partili Meclis üyesi Sait Beşir’de Akyazı belediyesi olarak inanılmaz hizmetlere imza attıklarını ve yapılacak olan Millet bahçesinin Akyazı’nın yüz akı hizmetlerinden biri olacağını söyledi ve başkan Soykan’a çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Yine Ak Partili Meclis Katip üyesi Beyza Nur Eroğlu Taşkara’da yaptığı konuşmada 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğine dikkat çekti ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı ile de 15 Mayıs gününün “Uluslararası Aile Günü” olarak kutlandığını belirtti ve özetle de şunları söyledi “ Kurulan Gençlik ve Aile Fonu kanalı ile yeni evlenecek olan gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin lira kredi sağlanmıştır. Nüfusumuzun artış göstermesi için çocuk sayısına göre nakit destek sağlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da çifti kadınlarımıza yüzde 50 si hibe olmak üzere mikro kredi, ücretsiz fidan desteği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle otobüs, tren ve yurt içi uçuşlarda yüzde 15,50 arasında indirimler sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da çeşitli imkanları hayata geçirmiştir.” Dedi ve güçlü aile değerlerimizi korumak, büyük ve güçlü Türkiye idealimize ulaşmak için elbirliğiyle hareket etmek zorundayız diyen Taşkara sözlerini şöyle tamamladı “ Unutulmamalıdır ki, güçlü bir Millet, güçlü bir Aileden oluşur”

MHP Grubu adına da Şamil Türkan konuştu. Türkan Akyazı’da asfalt sorunu olduğuna dikkat çekti ve As Akyazıspora destek verdiği için başkan Soykan’a teşekkür etti.

BBP adına da grup sözcüsü Emre Özdemir kürsüye geldi ve oyası b.ir depremde Akyazılıların toplanma alanına ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti, gündemin 8 nci maddesinde yer alan takasla ve 10. Maddesinde yer alan 75 milyon lira kredi için istenen yetki konusunun aydınlatılmasını istedi . Millet bahçesi için bu meclis size zaten 5 milyon kredi kullanma yetkisi vermişti. 75 milyon neyin nesidir. Eğer takas yolunu açarsak ileride neyi neyle takas yapacağız diye de sordu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından belediye ve meclis başkanı Bilal Soykan sorulara geçmeden önce CHP Genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı, 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve Spor bayramını, Anneler ve Çiftçiler günlerini kutladı, dondan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sorulan sorulara şöyle cevaplar verdi “Bu meclisten belediyeyi zarara sokacak tek bir karar çıkmaz” Bundan emin olun diye söze başladı. Takas meselesi yılların sorunu. Bizden önceki başkanların ve meclisin bu sorunu çözmesi lazımdı. Olmadı. Çözümü bize nasip oldu. Takas derken biz ön cepheden aldık. Ona da arkadan yer verdik. İstediğimiz krediyi Millet bahçesinde kullanacağız. Çünkü Millet bahçesini siz yapıyoruz. Bakanlık bize 5+5 şeklinde 10 milyon hibe kredi, 50 milyon da geriye ödenmek üzere kredi verdi. Millet B ahçemiz 150 milyon liraya mal olacak. Kısaca Spor kompleksini biz yaptık. Millet Bahçesini de yine biz yapacağız dedi ve konuşmalarında teşekkür eden hatiplere kendisi de teşekkür etti ve Akyazı belediyesinin durmadığını hizmette yarıştığını söyledi.

Konuşmaların yapılması ve cevapların verilmesinden sonra gündeme geçildi. İmarla ilgili olan gündemin ilk üç maddesi komisyondan geldiği şekli ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4-5-6 ve 7. Maddeleri de yine imarla ilgili olduğu için görüşülmek üzere İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 8. Maddesinde yer alan takas yapılabilmesi için belediye başkanı ile belediye Encümenine istenen yetki yine oy birliğiyle verildi.

Gündemin 9. Maddesi belediyenin 2024 yılına ait kesin hesabı ve taşınır kesin hesap cetvelleri ile ilgili olduğu için bu madde görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkanın çağrısı üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu toplantının hemen sonrasında toplanarak kesin hesap raporunu görüşmeye başladı.

Belediye Meclisi de Komisyonun görüşüp hazırladığı raporu görüşmek üzere 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.00 da olağanüstü toplanma kararı aldı.

Gündemin son maddesi olan 10. Madde gereği alınmak istenen 75 milyon lira kredi için belediye başkanı ile belediye Encümenine istenen yetki oy birliğiyle verildi.