Başkan Türkan Milletvekili İnci’yi ziyaret etti

​​​​​​​As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan ve yönetimi, beraberlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’yi

As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan ve yönetimi, beraberlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’yi ziyaret ettiler.

Yapılan ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirten Milletvekili İnci, Bal ligine çıkan As Akyazısporu tebrik etti ve yine sezonda kendilerine başarılar diledi.

As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan’da, Sayın Milletvekilimize bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Bizi ağırlayan Milletvekilimize şahsım ve camiam adına teşekkür ederim açıklamalarında bulundu.