BAŞKAN SOYKAN’DAN EMEKLİ VE MESLEĞE YENİ GİREN ÖĞRETMENLERE 24 KASIM YEMEĞİ

24 Kasım Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler gününün bir yıl dönümü ülkemizde ve ilçemizde çeşitli törenlerle kutlanırken Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçedeki emekli öğretmenler ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler için bir yemek verdi.

Kılıçoğlu Düğün salonunda verilen yemeğe ekibi ile katılan Başkan Soykan salonu dolduran öğretmenlere birer çiçek taktim ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Yılda bir defa da olsa bir araya gelen öğretmenler hem verilen ikramdan yararlandılar ve hasret giderdiler.

İlçe milli Eğitim Müdürü Hasan Can günlerini kutlayan ve yemek ikramında bulunan Başkan Soykan’a teşekkür ederek gecenin anısına bir tablo hediye etti.

Yemek arasında ve yemekten sonra çoğunluğu öğretmenlerden oluşan müzik topluluğu birbirinden güzel eserleri seslendirerek geceye renk kattılar.