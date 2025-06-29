​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Ballıkaya Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Akyazı Belediyesi tarafından inşa edilen Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi açıldı. Açılış törenine AK Parti Milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Tan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile ilçemizde beş adet spor tesisi inşa ediyoruz. Bunlardan ilki olan ve Ballıkaya Mahallemizde inşa ettiğimiz bu tesisimizi 9 ay gibi bir sürede tamamlamış olduk. Geleceğimiz olan gençlerimize ve Akyazılı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Eser ve hizmet belediyeciliğini Akyazı’da sürdürdüklerini ifade eden Başkan Soykan, “Şehrimizde büyük bir birlik ve beraberlik var. Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız ilçemiz için attığımız her adımda yanımızdalar. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve Akyazı’mızın gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Soykan, “ 1998 ile 2014 tarihleri arasında Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı yapmış olan ve elim bir kaza sonucunda vefat eden hemşehrimiz Hüseyin Kama’nın adını verdiğimiz Spor Kompleksimizin ilçemize kazandırılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyor, tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Ali İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de gerçekleştirdikleri konuşmalarda tesisin Akyazı’ya ve Akyazılı gençlere hayırlı olmasını dilediler. Konuşmaların tesisin açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi’nde yapılacak olan futbol turnuvasının da başlama vuruşunu gerçekleştirdiler.