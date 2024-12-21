ATATÜRK İLKOKULUNDA YÖRESEL ÜRÜNLER SERGİSİ

​​​​​​​Akyazı Atatürk İlkokulu Ülkemizde 12-19 Aralık tarihleri arasında kutlanmakta olan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) dolayısı ile düzenlediği etkinlikte

Akyazı Atatürk İlkokulu Ülkemizde 12-19 Aralık tarihleri arasında kutlanmakta olan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) dolayısı ile düzenlediği etkinlikte yurdumuzun bütün yörelerini kapsayan yiyecek, içecek, meyve, sebze başta olmak üzere kıyafetler ve kullanılan alet, araç gereçleri sergiledi.

Okul salonunda her bölgenin ürünlerini ayrı ayrı stantlarda sergilenen yerli mallarımızın başlarında o yörelere ait kıyafetleri ile öğrenciler bulundu.

Kalabalık bir ziyaretçi tarafından sergi büyük ilgi gördü. Sergiyi Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Beraberinde Şube müdürleri ile bazı okul müdürleri olduğu halde birlikte ziyaret ettiler.

Veliler ve öğrenciler ziyaretçilerine evlerinde hazırladıkları ve sergiledikleri yöresel ürünlerden ikramda bulundular.