ASAKYAZISPORUN YENİ KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

​​​​​​​Bu yıl Süper Amatör ligi A gurubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor yapmış olduğu 3 hazırlık maçında gösterdiği performansla göz doldurdu

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Bu yıl Süper Amatör ligi A gurubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor yapmış olduğu 3 hazırlık maçında gösterdiği performansla göz doldurdu ve Sakarya süper Amatör ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi.

As Akyazıspor daha önce oynadığı birinci hazırlık maçında Kazımpaşa Birlikspor'u 8-2 ,ikinci maçında Düzce Bal takımı Çilimlispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

As Akyazıspor 3. hazırlık maçında Güçlü rakibi Arifiye Kalaycısporu 3-1 mağlup etti.

Sakarya Süper Amatör A gurubunda yer alan iki takım Arifiye Kalaycı ve As Akyazıspor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bugün Kalaycı suni çimde karşı karşıya geldiler.

Mücadelenin 6 dakikasında konuk ekip As Akyazıspor Muratcan ile 1-0 öne geçerken ev sahibi ekip bu gole 25.dakikada Furkan ile cevap verince ilk yarı 1-1 lik skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren ilçemiz ekibi As Akyazıspor 68 ve 75.dakikalarda Samet Yıldız'la 2 gol daha buldu ve maçı 3-1 kazanarak sezon öncesi hazır bir görüntü verdi.

Takım Antrenörleri Sinan Pektemek ve Ercan Öztürk ;günden güne daha iyi olma yolunda ilerliyoruz..Genç ve koşan bir takım kurduk,sezonun ilk maçında taraftarlarımızın huzuruna en hazır şekilde çıkmak istiyoruz dediler.