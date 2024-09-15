ASAKYAZISPORUN YENİ KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu yıl Süper Amatör ligi A gurubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor yapmış olduğu 3 hazırlık maçında gösterdiği performansla göz doldurdu ve Sakarya süper Amatör ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi.
As Akyazıspor daha önce oynadığı birinci hazırlık maçında Kazımpaşa Birlikspor'u 8-2 ,ikinci maçında Düzce Bal takımı Çilimlispor ile 0-0 berabere kalmıştı.
As Akyazıspor 3. hazırlık maçında Güçlü rakibi Arifiye Kalaycısporu 3-1 mağlup etti.
Sakarya Süper Amatör A gurubunda yer alan iki takım Arifiye Kalaycı ve As Akyazıspor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bugün Kalaycı suni çimde karşı karşıya geldiler.
Mücadelenin 6 dakikasında konuk ekip As Akyazıspor Muratcan ile 1-0 öne geçerken ev sahibi ekip bu gole 25.dakikada Furkan ile cevap verince ilk yarı 1-1 lik skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren ilçemiz ekibi As Akyazıspor 68 ve 75.dakikalarda Samet Yıldız'la 2 gol daha buldu ve maçı 3-1 kazanarak sezon öncesi hazır bir görüntü verdi.
Takım Antrenörleri Sinan Pektemek ve Ercan Öztürk ;günden güne daha iyi olma yolunda ilerliyoruz..Genç ve koşan bir takım kurduk,sezonun ilk maçında taraftarlarımızın huzuruna en hazır şekilde çıkmak istiyoruz dediler.