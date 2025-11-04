ARİFİYE’Lİ YILDIZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Arifiye ilçesinin ilk esnaflarından iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Rahmi Yıldız, bugün Arifiye Osmanlı Camii’nde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Neviye Mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

83 yaşında hayatını kaybeden Rahmi Yıldız 1960-1980 yılları arasında Arifiye Öğretmen Okulu karşısında kırtasiye dükkanı işletirken o yıllarda öğretmen okulunda okuyan binlerce öğrencinin yakın arkadaşı olmuş evlerinden ayrı olan bu öğrencilere her türlü yardımda bulunarak onların sevgi ve saygınlığını kazanmış bir kişi değerli bir insandı.

Osmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sakarya Milletvekili Adayı Ecevit Keleş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Trabzonlular Derneği eski başkanları, mevcut başkan İsmet Kartal ve yönetimi, CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan, CHP Sakarya, Arifiye ve çevre ilçelerin kadın kolları başkan ve yöneticileri, CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır ile çok sayıda eğitimci, iş insanı ve siyaset dünyasından isimler katıldı. CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ‘te aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.