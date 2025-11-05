Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı’ndan Kızılay Akyazı Şubesi’ne Ziyaret

​​​​​​​Kızılay Haftası kapsamında, Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Zekeriya Alan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Akyazı Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Kızılay’ın Akyazı’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kızılay Haftası kapsamında, Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Zekeriya Alan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Akyazı Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kızılay’ın Akyazı’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Kızılay olarak ilçemizde yürüttüğümüz tüm insani yardım çalışmalarında her kesimin desteğini çok önemsiyoruz.

Bu anlamlı haftada bizleri ziyaret eden Saadet Partisi İlçe Başkanı Sayın Zekeriya Alan’a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, toplum yararına yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde desteklerinin devamını diliyoruz.”

Ziyaret, samimi bir sohbet ve karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.